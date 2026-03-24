A3 Salerno–Pompei–Napoli pagamenti limitati ai caselli | l' appello della Cgil e della Filt Cgil

Lungo l’autostrada A3 Salerno-Pompei-Napoli, si registrano limitazioni nei pagamenti ai caselli, con l’impossibilità di utilizzare circuiti come Visa e Mastercard. La Cgil e la Filt Cgil hanno espresso preoccupazione riguardo a questa situazione, considerandola una criticità strutturale e non più un disservizio temporaneo. La questione riguarda le modalità di pagamento adottate lungo il tratto autostradale.

Forte preoccupazione per quanto sta accadendo lungo l’autostrada A3 Salerno-Pompei-Napoli, dove l’impossibilità di utilizzare circuiti di pagamento diffusi come Visa e Mastercard non può più essere considerata un disservizio temporaneo, ma rappresenta una criticità strutturale. “È assurdo e inaccettabile che, su un’infrastruttura strategica per la mobilità della Campania e per i flussi turistici e lavorativi, vengano accettati solo alcuni circuiti di pagamento, escludendo proprio quelli più utilizzati a livello internazionale. - si legge sulla nota di Cgil di Salerno e Filt Cgil Salerno- Ancora più grave è che questa limitazione, presente addirittura dal 1° maggio 2024, venga comunicata solo attraverso il sito della società, senza un’adeguata informazione preventiva lungo la tratta e prima dell’accesso ai caselli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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