Miti al Teatro Marconi dal 14 maggio
Dal 14 maggio, al Teatro Marconi, va in scena uno spettacolo che esplora il rapporto tra grandezza e umiltà. Lo spettacolo si concentra sulla riflessione su questi temi attraverso una rappresentazione teatrale. La produzione sarà in programmazione per un certo periodo e coinvolgerà il pubblico in un percorso che invita a confrontarsi con i propri punti di vista. La rappresentazione si terrà in diverse date e orari.
Mitisarà alTeatro Marconidal14al17 maggio. Lo spettacolo è scritto, diretto ed interpretato daFelice Della Corte. Si ripercorre la storia recente con un tono profondo, ma divertente valutando le virtù e i valori che caratterizzano quelle persone che conducono la loro vita con autenticità, integrità e correttezza. Miti vuole lasciare nel pubblico il ricordo di un’esperienza riflessiva, commovente e umana. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto.🔗 Leggi su Ildifforme.it
Notizie correlate
Al Teatro Marconi in scena i Miti di Felice Della CorteCosa: Miti, il nuovo spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da Felice Della Corte.
Aprile di Liberazione al Teatro Due: tre appuntamenti dal 14 al 30In occasione della Festa della Liberazione, Fondazione Teatro Due propone un percorso teatrale articolato in tre appuntamenti che intendono mantenere...
Argomenti più discussi: Miti di Felice Della Corte al Teatro Marconi; Al Teatro Marconi in scena i Miti di Felice Della Corte; Al Teatro Marconi in scena i Miti di Felice Della Corte.
Teatro Marconi. . Può un mito essere mite o un mite essere un mito? MITI il nuovo spettacolo scritto ed interpretato da Felice Della Corte. Teatro Marconi (ROMA) Dal 14 al 17 MAGGIO facebook
Miti di Felice Della Corte al Teatro MarconiDebutterà giovedì 14 maggio 2026 alle ore 21.00 al Teatro Marconi a Roma - viale Guglielmo Marconi 698/E - lo spettacolo di Felice Della Corte ... agrpress.it