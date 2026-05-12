Miti al Teatro Marconi dal 14 maggio

Dal 14 maggio, al Teatro Marconi, va in scena uno spettacolo che esplora il rapporto tra grandezza e umiltà. Lo spettacolo si concentra sulla riflessione su questi temi attraverso una rappresentazione teatrale. La produzione sarà in programmazione per un certo periodo e coinvolgerà il pubblico in un percorso che invita a confrontarsi con i propri punti di vista. La rappresentazione si terrà in diverse date e orari.

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Mitisarà alTeatro Marconidal14al17 maggio. Lo spettacolo è scritto, diretto ed interpretato daFelice Della Corte. Si ripercorre la storia recente con un tono profondo, ma divertente valutando le virtù e i valori che caratterizzano quelle persone che conducono la loro vita con autenticità, integrità e correttezza. Miti vuole lasciare nel pubblico il ricordo di un’esperienza riflessiva, commovente e umana. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Miti al Teatro Marconi dal 14 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Al Teatro Marconi in scena i Miti di Felice Della CorteCosa: Miti, il nuovo spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da Felice Della Corte. Aprile di Liberazione al Teatro Due: tre appuntamenti dal 14 al 30In occasione della Festa della Liberazione, Fondazione Teatro Due propone un percorso teatrale articolato in tre appuntamenti che intendono mantenere... Argomenti più discussi: Miti di Felice Della Corte al Teatro Marconi; Al Teatro Marconi in scena i Miti di Felice Della Corte; Al Teatro Marconi in scena i Miti di Felice Della Corte. Miti di Felice Della Corte al Teatro MarconiDebutterà giovedì 14 maggio 2026 alle ore 21.00 al Teatro Marconi a Roma - viale Guglielmo Marconi 698/E - lo spettacolo di Felice Della Corte ... agrpress.it