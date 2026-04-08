Aprile di Liberazione al Teatro Due | tre appuntamenti dal 14 al 30

Dal 14 al 30 aprile, il Teatro Due ospita una serie di spettacoli dedicati alla Festa della Liberazione. La rassegna prevede tre appuntamenti che coinvolgono diversi attori e compagnie, con l’obiettivo di celebrare e riflettere sui valori di libertà, uguaglianza e democrazia attraverso il teatro. La programmazione si inserisce nel calendario di eventi che ogni anno ricordano questa ricorrenza nazionale.

In occasione della Festa della Liberazione, Fondazione Teatro Due propone un percorso teatrale articolato in tre appuntamenti che intendono mantenere vivo il significato del 25 aprile e rinnovare, attraverso il linguaggio della scena, i valori fondamentali di libertà, uguaglianza e democrazia e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it I 10 appuntamenti da non perdere a Bologna dal 30 marzo al 5 aprileBologna, 30 marzo 2026 – La città si prepara a un’altra settimana di straordinario fermento culturale, trasformandosi in un palcoscenico a cielo... La Boheme di Puccini al Teatro San Carlo dall’8 al 14 aprile 2026130 anni de La bohème: l’opera di Giacomo Puccini torna al Teatro di San Carlo, diretta per la prima volta da Michele Gamba, con la regia di Bárbara... Temi più discussi: 25 aprile - Comune di Torino; 25 aprile 2026 a Parma: Concerto di Liberazione in piazza Garibaldi; 81° anniversario della Liberazione | Filo; 25 aprile a Firenze: Festa della Liberazione al Circolo Arci Andreoni. Limite che resiste, gli appuntamenti del 25 aprile al Circolo ArciNell'ambito dell'Iniziative per la Festa della Liberazione il Circolo ARCI di Limite organizza una serie di iniziative in Collaborazione con la Pro Loco ... gonews.it Castel Bolognese: sabato 11 Aprile si celebra l’81° Anniversario della Liberazione del paeseCastel Bolognese si prepara a celebrare l’81° anniversario della Liberazione con un calendario di iniziative che accompagnerà la cittadinanza attraverso momenti di memoria, approfondimento e ... ravenna24ore.it ---.-.Ricordi-.-. Milano - Manifestazione per il 25 Aprile, anniversario, festa della liberazione.--.-. - facebook.com facebook