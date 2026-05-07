al teatro marconi in scena i miti di felice della corte

Cosa: Miti, il nuovo spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da Felice Della Corte.. Dove e Quando: Presso il Teatro Marconi (Viale Guglielmo Marconi 698E, Roma), in scena da giovedì 14 a domenica 17 maggio 2026.. Perché: Per intraprendere un emozionante viaggio attraverso il tempo, riscoprendo il valore dell’autenticità e della mitezza attraverso le storie di donne e uomini straordinari.. Roma si prepara ad accogliere un’opera teatrale capace di unire la magia dell’intrattenimento alla più profonda riflessione esistenziale. Dal 14 al 17 maggio 2026, l’accogliente palcoscenico del Teatro Marconi ospiterà un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della drammaturgia contemporanea e dell’introspezione narrativa.🔗 Leggi su Ezrome.it

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