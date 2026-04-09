Il governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza a causa delle condizioni meteorologiche avverse che hanno provocato danni in più regioni. Per far fronte alla situazione, sono stati stanziati 50 milioni di euro destinati a interventi di emergenza in quattro regioni colpite. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore, in seguito alle criticità registrate nelle aree interessate.

Il governo italiano ha formalizzato una decisione cruciale per far fronte alle pesanti conseguenze delle ondate di maltempo che hanno colpito duramente diverse aree della penisola nelle scorse settimane. Attraverso una nota ufficiale emessa dal ministero della Protezione Civile, è stata annunciata la proclamazione dello stato di emergenza per le regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. Questo provvedimento si è reso necessario a causa della straordinaria intensità degli eventi meteorologici manifestatisi a partire dal 30 marzo 2026, i quali hanno provocato danni strutturali significativi e messo in ginocchio numerosi centri abitati e infrastrutture vitali per il collegamento dei territori coinvolti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Stato d’emergenza per il maltempo, il Governo stanzia 50 milioni per salvare quattro regioni

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