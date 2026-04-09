Il Governo stanzia 50 milioni per lo stato d' emergenza in Abruzzo Basilicata Molise e Puglia dopo l' ondata di maltempo

Il governo ha annunciato uno stanziamento di 50 milioni di euro destinati a far fronte all’emergenza causata da un’intensa ondata di maltempo che ha colpito le regioni dell’Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia a partire dal 30 marzo. La decisione, presa su proposta del ministro competente, prevede la durata di un anno. La misura mira a supportare le zone interessate per un anno intero.

Il governo Meloni, a seguito dell'eccezionale ondata di maltempo che ha interessato Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia dal 30 marzo e nei giorni successivi, ha deliberato su proposta del ministro Nello Musumeci, lo stato di emergenza per la durata di 12 mesi. Come riporta Ansa, è stato anche. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Maltempo, governo annuncia stato di emergenza per Basilicata, Molise, Abruzzo e Puglia: “Arrivano 50 mln”Il Cdm ha deliberato oggi lo stato di emergenza per Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia.

Dichiarato lo stato di emergenza per Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia. Stanziati 50 milioniÈ stato anche deliberato uno stanziamento di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

Argomenti più discussi: Vallese: credito supplementare per le vittime del rogo di Crans-Montana; Esodati 5.0, c’è il bonus. Arrivano altri 200 mln. Tax credit per intero.

Stato d’emergenza per il maltempo, il Governo stanzia 50 milioni per salvare quattro regioniIl governo italiano ha formalizzato una decisione cruciale per far fronte alle pesanti conseguenze delle ondate di maltempo che hanno colpito duramente ... thesocialpost.it

Stato di emergenza per Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia: il governo stanzia 50 milioniIl Consiglio dei ministri dà il via libera dopo l'emergenza maltempo che ha colpito il centro-sud ... roma.corriere.it

A breve il ripristino parziale dei collegamenti. Il governo stanzia i primi fondi per i lavori x.com

La misure varate dal governo stanziano 5 miliardi per il ridurre il peso sugli italiani in difficoltà: 115 euro per chi ha Isee fino a 10mila euro. Aiuti anche alle imprese - facebook.com facebook