Nelle ultime settimane, il lancio pubblico del missile supersonico Fatah-3 da parte del Pakistan ha attirato l’attenzione sulla crescita del settore della difesa cinese. L’evento ha portato a un aumento delle opportunità di business per le aziende di armamenti provenienti dalla Cina. Questa mossa si inserisce in un quadro più ampio di espansione commerciale nel settore militare, con il Golfo come nuovo scenario di interesse.

La presentazione pubblica del missile supersonico Fatah-3 da parte del Pakistan ha aperto nuove prospettive di mercato per l’ industria della difesa cinese. Il sistema, mostrato attraverso l’Army Rocket Force Command e dotato di tecnologia Made in China, è descritto come il primo missile da crociera supersonico dichiarato operativo dal Paese. Con velocità comprese tra Mach 2,5 e 4, una testata tra 240 e 400 chilogrammi e una portata stimata tra 290 e 450 chilometri, il Fatah-3 è progettato per missioni sia contro obiettivi terrestri sia navali, con profili di volo a bassa quota che riducono i tempi di intercettazione. Il missile della svolta (con tecnologia cinese).🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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