Le giornate Fai si svolgono con visite guidate presso la base Maristaeli, situata vicino agli elicotteri della Marina. L’evento permette ai visitatori di avvicinarsi a un ambiente militare, tra mezzi aeronautici e attività di addestramento. L’iniziativa si tiene a Sarzana e si svolge il 14 marzo 2026, offrendo un’occasione di scoperta per chi desidera conoscere da vicino questa realtà.

Sarzana, 14 marzo 2026 – Un’occasione unica per immergersi da vicino in un luogo dove cielo e mare si incontrano, tra tecnologia, addestramento e servizio al Paese. Sabato 21 e domenica 22 marzo la stazione elicotteri della Marina Militare di Luni-Sarzana aprirà le sue porte al pubblico in occasione della trentaquattresima edizione delle Giornate Fai di Primavera, il più grande evento nazionale che ha l’obiettivo di far riscoprire il patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia. Operativa dal 1969, la base Maristaeli Luni rappresenta uno dei principali presidi dell’aviazione navale italiana e svolge un ruolo fondamentale nel supporto alle operazioni della squadra navale, nell’addestramento degli equipaggi e nelle attività di soccorso e protezione civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le giornate Fai spiccano il volo. Visite guidate a base Maristaeli tra gli elicotteri della Marina

Articoli correlati

Le Cinque Giornate di Milano, al via le celebrazioni con mostre, visite guidate e concertiAGI - Dal 18 al 22 marzo Milano celebra il 178° anniversario delle Cinque Giornate, l'insurrezione popolare del marzo 1848 che segnò uno dei momenti...

Giornata della Memoria 2026: gli eventi tra spettacoli teatrali, dibattiti e visite guidate in Emilia RomagnaBologna, 25 gennaio 2026 – L'Emilia-Romagna si prepara a celebrare il Giorno della Memoria con un programma diffuso che coinvolge gran...

Tutti gli aggiornamenti su Le giornate Fai spiccano il volo Visite...

Temi più discussi: Le giornate Fai spiccano il volo. Visite guidate a base Maristaeli tra gli elicotteri della Marina; Tornano le Giornate FAI di primavera: il 21 e 22 marzo alla scoperta dei tesori inaccessibili; Giornate FAI di Primavera: i luoghi e gli eventi in Calabria nelle giornate del 21 e 22 marzo; Dai teatri ai borghi: le Marche aprono 52 tesori con le Giornate FAI.

Tornano le Giornate FAI di primavera: il 21 e 22 marzo alla scoperta dei tesori inaccessibiliTornano per la 34ª edizione le Giornate FAI di Primavera il grande evento gratuito nel primo fine settimana di primavera ... intoscana.it

Dai teatri ai borghi: le Marche aprono 52 tesori con le Giornate FAICoinvolti 28 località di tutte le province e 55 istituti scolastici, con 1.900 apprendisti Ciceroni, giovani studenti della scuola secondaria appositamente formati dai loro docenti ... anconatoday.it

Pensiero del giorno: ACCETTAZIONE Fai tutto ciò che ti è possibile fare, in ogni occasione, e poi… lascia andare, lascia che la vita guidi da sola, abbandonati al flusso… Permetti ad ogni cosa so accedere… Italo Pentimalli #flusso #esistenza #chiara - facebook.com facebook

Fai del tuo lavoro un'opera d'arte. Rothko non usava un colore coprente, ma decine di velature, e aspettava che ognuna fosse asciutta prima di aggiungerne. Mantenere una promessa, ammettere un errore, sono strati preziosi per la tela che potete diventare. # x.com