A Misano, la tensione tra i team è aumentata dopo un contatto tra i piloti, portando a una rissa tra alcuni membri dei team coinvolti. Durante la colluttazione, due persone sono state portate in ambulatorio per le cure mediche. In seguito all’incidente, sono stati esclusi i piloti della squadra Audi, coinvolti nel contatto che ha scatenato la discussione. La situazione si è svolta davanti agli occhi di spettatori e addetti ai lavori.

? Punti chiave Come è degenerata la tensione tra i box dopo il contatto?. Chi sono i membri del team portati in ambulatorio dopo la rissa?. Perché i commissari hanno deciso l'esclusione immediata dell'equipaggio Audi?. Quali provvedimenti prenderà il consiglio di disciplina di Aci Sport?.? In Breve Due membri del team Vsr feriti e curati al centro medico di Misano.. Equipaggio Aka, Frassineti e Levi escluso dalla gara per violazione valori sportivi.. Aci Sport analizzerà i verbali dei commissari e i rilievi dei carabinieri.. Contatto tra Audi R8 e Lamborghini Huracan avvenuto a dodici minuti dal traguardo.. I carabinieri sono intervenuti nel...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Misano, rissa tra i team dopo il contatto: esclusi i piloti della Audi

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