Endurance a Misano | Team Tsunami sul podio tra fango e pioggia battente

Durante la corsa a Misano, il team Tsunami ha concluso sul podio in condizioni di pioggia intensa e tracciato fangoso. La Porsche ha mantenuto la resistenza nonostante alcuni danni strutturali. Nel corso della gara si è verificato un errore in pit lane che ha portato a una penalità di 25 secondi. La competizione ha visto anche momenti di tensione e cambiamenti di posizione tra i vari piloti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come ha fatto la Porsche a resistere ai danni strutturali?. Quale errore in box ha causato la penalità di 25 secondi?. Perché la gestione della pioggia è stata decisiva per il podio?. Cosa cambierà nel setup tecnico dopo i contatti subiti in pista?.? In Breve Equipaggio Nicolosi, Di Benedetto e Carboni guida la Porsche per 100 minuti.. Errore ai box causa penalità di 25 secondi durante la gara.. Qualifica vede il team a soli due decimi dalla pole position.. Debutto stagionale 2026 nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance a Misano.. Giuseppe Nicolosi, Davide Di Benedetto e Gianluca Carboni conquistano il secondo posto al Misano World Circuit Marco Simoncelli in una gara di Endurance segnata da un violento diluvio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Endurance a Misano: Team Tsunami sul podio tra fango e pioggia battente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Crosia, la collina crolla sotto la pioggia battente: muro di fango arriva fino al condominio. Il videoUna parete di collina si è staccata nel comune calabrese, riversando fango e detriti fino ai piedi di un condominio. XC Tra Le Torri: Team Sogno Veneto sul podio tra i vigneti di Farra? Cosa sapere Il Team Sogno Veneto vince l'XC Tra Le Torri a Farra di Soligo il 1° maggio. Argomenti più discussi: Team Tsunami sfiora il successo a Misano: Nicolosi, Di Benedetto e Carboni chiudono secondi dopo una gara epica sotto la pioggia; Campionato Italiano GT, il Team Tsunami pronto al debutto a Misano con Nicolosi, Di Benedetto e Carboni; Il GT Italiano non si ferma, anche l’Endurance vola, record a Misano. Al via anche il GT4 Italy Series; Tricolore GT Endurance, siciliani in azione a Misano. Team Tsunami sfiora il successo a Misano: Nicolosi, Di Benedetto e Carboni chiudono secondi dopo una gara epica sotto la pioggiaIl Campionato Italiano Gran Turismo Endurance tornerà nelle prossime settimane con il secondo appuntamento stagionale, dove il Team Tsunami proverà nuovamente a salire sul gradino più alto del podio ... cataniatoday.it