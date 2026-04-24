Campo Ligure riapre il castello con una novità | giorni e orari per le visite
Da sabato 25 aprile 2026 il Castello di Campo Ligure riapre al pubblico, segnando l’inizio della stagione primaverile. La riapertura introduce una novità: è ora accessibile il nuovo Museo Interattivo TraMe – Tracce Medievali in Liguria, allestito all’interno della fortezza. La struttura rimarrà aperta per tutto il periodo primaverile, con giorni e orari di visita comunicati ufficialmente.
A partire da sabato 25 aprile 2026 e per tutta la stagione primaverile, il Castello di Campo Ligure, nel cuore di uno dei Borghi più Belli d’Italia, riapre al pubblico con un’importante novità: è ora visitabile il nuovo Museo Interattivo TraMe – Tracce Medievali in Liguria, un allestimento.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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