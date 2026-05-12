Miracolo in Francia | lo Spaniel di 30 anni che sfida la natura

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Francia, uno spaniel di 30 anni ha superato di gran lunga le aspettative di vita per questa razza. Una giovane donna ha deciso di adottarlo e si prende cura di lui. La storia ha attirato l’attenzione locale, sollevando domande sulla longevità dell’animale e sulle ragioni di questa lunga permanenza in vita. Nessun dettaglio sulle condizioni di salute o sull’alimentazione dell’animale è stato rivelato.

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? Domande chiave Come ha fatto a superare il doppio della sua aspettativa di vita?. Chi è la giovane donna che ha scelto di adottarlo?. Perché il Guinness World Records deve verificare i documenti ufficiali?. Quale primatista mondiale rischia di essere superato da questo piccolo cane?.? In Breve Data di nascita 4 dicembre 1995 confermata tramite microchip e Livre des Origines Français.. Ophélie Boudol di 29 anni ha adottato il cane presso il rifugio Annecy Marlioz.. L'aspettativa di vita media della razza è di 15 anni contro i 30 raggiunti.. Candidatura al Guinness World Records per superare il record di Bluey del 1939.. Un piccolo Spaniel nano continentale nato il 4 dicembre 1995 ha raggiunto i 30 anni nell’Alta Savoia, sfidando le statistiche biologiche della sua razza.🔗 Leggi su Ameve.eu

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