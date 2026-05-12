Miracolo in Francia | lo Spaniel di 30 anni che sfida la natura
In Francia, uno spaniel di 30 anni ha superato di gran lunga le aspettative di vita per questa razza. Una giovane donna ha deciso di adottarlo e si prende cura di lui. La storia ha attirato l’attenzione locale, sollevando domande sulla longevità dell’animale e sulle ragioni di questa lunga permanenza in vita. Nessun dettaglio sulle condizioni di salute o sull’alimentazione dell’animale è stato rivelato.
? Domande chiave Come ha fatto a superare il doppio della sua aspettativa di vita?. Chi è la giovane donna che ha scelto di adottarlo?. Perché il Guinness World Records deve verificare i documenti ufficiali?. Quale primatista mondiale rischia di essere superato da questo piccolo cane?.? In Breve Data di nascita 4 dicembre 1995 confermata tramite microchip e Livre des Origines Français.. Ophélie Boudol di 29 anni ha adottato il cane presso il rifugio Annecy Marlioz.. L'aspettativa di vita media della razza è di 15 anni contro i 30 raggiunti.. Candidatura al Guinness World Records per superare il record di Bluey del 1939.. Un piccolo Spaniel nano continentale nato il 4 dicembre 1995 ha raggiunto i 30 anni nell’Alta Savoia, sfidando le statistiche biologiche della sua razza.🔗 Leggi su Ameve.eu
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice
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