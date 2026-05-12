Miracolo in Francia | lo Spaniel di 30 anni che sfida la natura

In Francia, uno spaniel di 30 anni ha superato di gran lunga le aspettative di vita per questa razza. Una giovane donna ha deciso di adottarlo e si prende cura di lui. La storia ha attirato l’attenzione locale, sollevando domande sulla longevità dell’animale e sulle ragioni di questa lunga permanenza in vita. Nessun dettaglio sulle condizioni di salute o sull’alimentazione dell’animale è stato rivelato.

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