D isponibile da oggi su Netflix, Apex promette di diventare uno dei titoli più visti della piattaforma. Mix riuscito fra survival movie, thriller e action, vede Charlize Theron braccata da un serial killer cannibale (Taron Egerton) nei territori più ostili dell’Australia. Un film mozzafiato non solo per gli incredibili effetti speciali e per le terrificanti bellezze naturali ma soprattutto per le grandi interpretazioni dei due protagonisti. Charlize Theron, colletto vittoriano e una giacca aperta su. niente: il look della première di “Apex” X Leggi anche › Cosa vedere su Netflix ad aprile 2026 tra serie e film attesi Apex: la trama del film da oggi in streaming su Netflix.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un survival movie ambientato nella natura austrialiana più ostile. «Questo è il mio film preferito in assoluto tra quelli che ho girato in oltre 30 anni»: parola di Charlize

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