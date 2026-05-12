A Napoli cresce l’allarme sulla diffusione della miopia tra i giovani, con alcune stime che indicano che potrebbe interessare circa metà della popolazione. Si approfondisce come l’uso eccessivo di dispositivi digitali possa incidere sulla salute visiva dei più giovani. Nel frattempo, la tecnologia dell’intelligenza artificiale si sta sviluppando per prevedere l’insorgenza della miopia con diversi anni di anticipo, offrendo strumenti per monitorare e intervenire precocemente.

? Punti chiave Perché lo stile di vita digitale sta danneggiando la vista dei giovani?. Come può l'intelligenza artificiale prevedere la miopia con anni di anticipo?. Quali abitudini quotidiane causano l'aumento dei casi tra gli adolescenti?. Cosa cambierà nella prevenzione oculistica grazie ai nuovi algoritmi predittivi?.? In Breve James Neffendorf del King's College Hospital illustra l'uso dell'intelligenza artificiale in oftalmologia.. Algoritmi predittivi permettono di anticipare l'evoluzione della vista di 3 o 5 anni.. L'uso intensivo di schermi e stimoli ravvicinati causa l'aumento dei casi tra i giovani.. Il Forum nazionale si svolge a Napoli per due giorni con esperti di settore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miopia: l’allarme a Napoli per il rischio di metà della popolazione

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