Nel 2050 la metà della popolazione mondiale potrebbe essere miope

Secondo uno studio presentato al Forum nazionale sulla Miopia a Napoli, entro il 2050 circa il 50% della popolazione mondiale potrebbe essere affetta da miopia. Questa proiezione preoccupa gli esperti del settore, che hanno discusso sui possibili impatti di questa condizione visiva diffusa. La conferenza ha riunito specialisti provenienti da diversi paesi per analizzare le tendenze e le possibili strategie di intervento.

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