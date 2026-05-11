Nel 2050 la metà della popolazione mondiale potrebbe essere miope
Secondo uno studio presentato al Forum nazionale sulla Miopia a Napoli, entro il 2050 circa il 50% della popolazione mondiale potrebbe essere affetta da miopia. Questa proiezione preoccupa gli esperti del settore, che hanno discusso sui possibili impatti di questa condizione visiva diffusa. La conferenza ha riunito specialisti provenienti da diversi paesi per analizzare le tendenze e le possibili strategie di intervento.
Nel 2050 metà della popolazione mondiale potrebbe essere miope. Un dato che preoccupa gli specialisti e che è stato al centro del Forum nazionale sulla Miopia, ospitato a Napoli. Due giornate di confronto scientifico promosse dal professore Vincenzo Orfeo, responsabile dell’Unità operativa di.🔗 Leggi su Napolitoday.it
By 2050, Half the World Will Be Nearsighted
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