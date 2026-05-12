Minori sui social e captologia | una class action pioniera contro gli effetti collaterali dello scroll infinito

Una class action è stata avviata contro le piattaforme social che, pur vietando l’iscrizione ai minori di 14 anni, continuano a essere frequentate da circa 3,5 milioni di bambini tra i 7 e i 14 anni. La legge italiana ed europea proibisce la registrazione di minori di questa età, ma le statistiche indicano che molte di queste giovani persone usano ancora Meta e TikTok. La causa si concentra sugli effetti del cosiddetto “scroll infinito” e delle tecniche di captologia.

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