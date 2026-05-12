Minori sui social e captologia | una class action pioniera contro gli effetti collaterali dello scroll infinito
Una class action è stata avviata contro le piattaforme social che, pur vietando l’iscrizione ai minori di 14 anni, continuano a essere frequentate da circa 3,5 milioni di bambini tra i 7 e i 14 anni. La legge italiana ed europea proibisce la registrazione di minori di questa età, ma le statistiche indicano che molte di queste giovani persone usano ancora Meta e TikTok. La causa si concentra sugli effetti del cosiddetto “scroll infinito” e delle tecniche di captologia.
La legge italiana ed europea vieta l'iscrizione ai social ai minori di 14 anni, eppure oggi si stima che circa 3,5 milioni di bambini tra i 7 e i 14 anni frequentano le piattaforme di Meta e TikTok in violazione di tale divieto. Considerando anche i genitori di questi minori, sono circa 10 milioni gli italiani direttamente danneggiati da questa pratica illecita e sistematicamente tollerata dalle piattaforme. https:www.quotidiano.netluceattualitasocial-media-australia-minori-16-anni-d48379e9 Per questo il 14 maggio il Tribunale delle Imprese di Milano aprirà la prima udienza della prima class action inibitoria europea contro Meta (Facebook, Instagram) e TikTok.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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