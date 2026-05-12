Ministro Giuli in bilico dopo epurazioni ma Meloni punta a salvarlo per evitare rimpasto Governo in pole Mollicone – RUMOR
Il ministro si trova sotto pressione dopo recenti episodi di rimozioni all’interno del suo settore. La premier ha dichiarato di voler mantenere il ministro in carica, evitando così un rimpasto di governo. Tra i nomi più accreditati per prendere il suo posto ci sarebbe un deputato di lunga data. Se il ministro dovesse lasciare, fonti vicine alla leadership indicano che la prima scelta per la sostituzione sarebbe già pronta.
Nel caso estremo di addio di Giuli dal Ministero, la premier avrebbe già pronto il sostituto. Secondo rumors raccolti da Il Giornale d'Italia si tratterebbe di Federico Mollicone, che avrebbe già incassato il pieno sostegno da Meloni e da altri vertici di Fratelli d’Italia Il Ministro della C.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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