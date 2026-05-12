Ministro Giuli in bilico dopo epurazioni ma Meloni punta a salvarlo per evitare rimpasto Governo in pole Mollicone – RUMOR

Il ministro si trova sotto pressione dopo recenti episodi di rimozioni all’interno del suo settore. La premier ha dichiarato di voler mantenere il ministro in carica, evitando così un rimpasto di governo. Tra i nomi più accreditati per prendere il suo posto ci sarebbe un deputato di lunga data. Se il ministro dovesse lasciare, fonti vicine alla leadership indicano che la prima scelta per la sostituzione sarebbe già pronta.

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