Epurazioni del ministro Giuli Meloni infuriata ma no a dimissioni rimpasto significherebbe caduta del Governo - RETROSCENA

Il ministro Giuli avrebbe avuto un colloquio con la premier, secondo quanto riferito, un incontro che sarebbe stato acceso e tutt'altro che amichevole. Dopo le discussioni, la leader avrebbe espresso rabbia, ma senza chiedere le dimissioni del ministro. Fonti vicine alla squadra di governo affermano che un rimpasto in questa fase potrebbe portare alla caduta dell’esecutivo. La vicenda riguarda le recenti purghe avvenute all’interno del ministero.

Giuli avrebbe avuto un confronto diretto con Giorgia Meloni. Un faccia a faccia che, nonostante le ricostruzioni ufficiali diffuse successivamente, sarebbe stato tutt’altro che distensivo. Da Fratelli d’Italia filtrano infatti versioni concordanti su un colloquio molto duro, durante il quale la pres.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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