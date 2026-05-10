Ministero della Cultura Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti | Non hanno riservato fondi al docufilm su Regeni
Il Ministero della Cultura ha deciso di revocare gli incarichi di Emanuele Merlino ed Elena Proietti, responsabili del settore, a causa della mancata riserva di fondi per il progetto di un documentario dedicato a Regeni. La decisione è stata annunciata dalla ministra, che ha specificato come le scelte siano state motivate dalla gestione delle risorse. La revoca degli incarichi è avvenuta dopo settimane di critiche pubbliche sul caso.
Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha licenziato in queste ultime ore due importanti membri del suo staff: Emanuele Merlino, capo della Segreteria Tecnica del dicastero, ed Elena Proietti, responsabile della segreteria personale di Giuli stesso. Secondo le prime indiscrezioni, il ministro avrebbe deciso di tagliare fuori i due perché responsabili dello scandalo sugli zero fondi riservati per il docufilm su Giulio Regeni. Uno scandalo che, secondo Giuli, poteva essere disinnescato proprio da Merlino e Proietti, ben consapevoli dell'esclusione del documentario dai fondi ministeriali. Nuovo terremoto al ministero della Cultura.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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