Ministero della Cultura Giuli licenzia Emanuele Merlino ed Elena Proietti | Non hanno riservato fondi al docufilm su Regeni

Il Ministero della Cultura ha deciso di revocare gli incarichi di Emanuele Merlino ed Elena Proietti, responsabili del settore, a causa della mancata riserva di fondi per il progetto di un documentario dedicato a Regeni. La decisione è stata annunciata dalla ministra, che ha specificato come le scelte siano state motivate dalla gestione delle risorse. La revoca degli incarichi è avvenuta dopo settimane di critiche pubbliche sul caso.

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