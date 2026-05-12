Giuli sceglie Donato Luciano come nuovo capo della segreteria tecnica

Il giudice contabile Donato Luciano è stato nominato nuovo capo della segreteria tecnica, sostituendo Emanuele Merlino, che è stato revocato dall’incarico dal ministro. Luciano, fino a poco prima, ricopriva il ruolo di capo dell’ufficio legislativo del Ministero della Cultura. La nomina è stata annunciata dall’attuale ministro, che ha scelto Luciano per questa posizione.

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Sarà il giudice contabile Donato Luciano, finora capo dell’ufficio legislativo del MiC, a prendere il posto di Emanuele Merlino, il capo della segreteria tecnica silurato dal ministro Alessandro Giuli. Lo riporta Il Foglio, sottolineando che Luciano è molto stimato al Quirinale. LEGGI ANCHE: Giuli, i licenziamenti al ministero e la guerra interna a Fratelli d’Italia Alessandro Giuli (Imagoeconomica). Chi è Luciano, che prenderà il posto di Merlino. Luciano era stato scelto come capo dell’ufficio legislativo del MiC a gennaio del 2024 dall’allora ministro Gennaro Sangiuliano: consigliere della Corte dei conti con funzioni di Vice Procuratore Generale, ricopriva già il ruolo di vice capo di gabinetto vicario del ministero.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Giuli sceglie Donato Luciano come nuovo capo della segreteria tecnica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Forza Italia giovani, Filippo Vassallo a capo della segreteria: gli altri componentiForza Italia ha annunciato la nomina di Filippo Vassallo come segretario cittadino dei Giovani del partito, nell’ambito di un progetto che punta al... Cultura, Giuli cambia la segreteria: Lollobrigida: ‘normali avvicendamenti? Punti chiave Chi sono le due figure rimosse dalla segreteria di Giuli? Perché Lollobrigida difende la scelta di questo cambio di assetto? Come...