Giuli sceglie Donato Luciano come nuovo capo della segreteria tecnica
Il giudice contabile Donato Luciano è stato nominato nuovo capo della segreteria tecnica, sostituendo Emanuele Merlino, che è stato revocato dall’incarico dal ministro. Luciano, fino a poco prima, ricopriva il ruolo di capo dell’ufficio legislativo del Ministero della Cultura. La nomina è stata annunciata dall’attuale ministro, che ha scelto Luciano per questa posizione.
Sarà il giudice contabile Donato Luciano, finora capo dell’ufficio legislativo del MiC, a prendere il posto di Emanuele Merlino, il capo della segreteria tecnica silurato dal ministro Alessandro Giuli. Lo riporta Il Foglio, sottolineando che Luciano è molto stimato al Quirinale. LEGGI ANCHE: Giuli, i licenziamenti al ministero e la guerra interna a Fratelli d’Italia Alessandro Giuli (Imagoeconomica). Chi è Luciano, che prenderà il posto di Merlino. Luciano era stato scelto come capo dell’ufficio legislativo del MiC a gennaio del 2024 dall’allora ministro Gennaro Sangiuliano: consigliere della Corte dei conti con funzioni di Vice Procuratore Generale, ricopriva già il ruolo di vice capo di gabinetto vicario del ministero.🔗 Leggi su Lettera43.it
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