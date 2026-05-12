Minibasket - L’evento Successo del trofeo Cefa

La trentatreesima edizione del trofeo internazionale Cefa, organizzato dal Cefa Castelnuovo, si è conclusa con un successo. La squadra del Don Bosco Livorno ha partecipato all’evento, che si svolge ogni anno, e ha ottenuto risultati notevoli. L’evento ha attirato diverse squadre provenienti da vari paesi e si è svolto nel rispetto delle modalità previste. La partecipazione della formazione di Livorno si è distinta per le prestazioni offerte sul campo.

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La squadra del Don Bosco Livorno strepitosa da due anni nel torneo internazionale Cefa, giunto alla trentatreesima edizione, organizzato dal Cefa Castelnuovo. Infatti, come nel 2025, il Don Bosco si è aggiudicato anche la fase internazionale del trofeo, dopo aver vinto quella regionale. Quattro successi in dodici mesi, quindi, per un record davvero storico. L’aspetto sportivo va tenuto di conto, ma, come sempre, la tre giorni del torneo Cefa è stata soprattutto divertimento e integrazione tra realtà diverse, grazie alla partecipazione di squadre provenienti da Croazia, Lituania, da gran parte della Toscana e da altre regioni d’Italia, come Campania e Valle d’Aosta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Minibasket - L’evento. Successo del trofeo "Cefa" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Minibasket - L’evento. Trofeo "Cefa" nel vivoBaloncesto Firenze è la seconda squadra, dopo Endas Pistoia, qualificata alla fase finale regionale della trentatreesima edizione del torneo di... Taranto: successo per la prima edizione del trofeo Taras di vela I risultatiDi seguito il comunicato: Si è conclusa tra gli applausi e la soddisfazione degli equipaggi la prima edizione del Trofeo Taras 2026, la nuova... Argomenti più discussi: Kellogg’s Minibasket Tour 2026, grande successo per la tappa di apertura a Roma; Minibasket in festa a Castelfranco: oltre 300 giovani e 21 squadre al 3° Torneo de Casteo; Torre del Greco, successo per la 21ª edizione del Torneo Nazionale di MiniBasket; Kellogg's Minibasket Tour 2026, parte da Roma il 9 e 10 maggio la seconda edizione. Prevista anche la partecipazione del Baskin. Proloco Villadossola (@villaproloco) / Posts and Replies x.com Minibasket - L’evento. Trofeo Cefa a Castelnuovo. Via alla fase internazionaleGiovedì sera arriveranno le dodici squadre finaliste dall’estero e dall’Italia. Dal 1° al 3 maggio le sfide tra le formazioni qualificate suddivise in tre gironi. msn.com