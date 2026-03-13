Minibasket - L’evento Trofeo Cefa nel vivo

Baloncesto Firenze è la seconda squadra, dopo Endas Pistoia, qualificata alla fase finale regionale della trentatreesima edizione del torneo di minibasket organizzato dal Cefa Castelnuovo. La squadra fiorentina ha vinto il girone "Verde" ed ha, così, ottenuto il pass per la fase finale regionale del prossimo 12 aprile. La fase internazionale, invece, si svolgerà dal 1° al 3 maggio. Il torneo ospiterà anche la ventitreesima edizione del Memorial Danilo Boschi ed è riservato alla categoria "Aquilotti" (nati nel 2015-’16-’17). Baloncesto Firenze ha superato in finale il Lion Montemurlo (Prato); terzo posto per la Pallacanestro Piombino nella finalina vinta contro Versilia "2002". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

