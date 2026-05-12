Il consigliere regionale ha accusato il sindaco di aver usato una foto scattata nel 2013 per attaccare un politico, sostenendo che si tratti di una mossa politica. La discussione riguarda anche la gestione dei fondi destinati alle infrastrutture nella città, con opinioni divergenti tra le parti coinvolte. La questione si inserisce nel quadro della campagna elettorale locale, dove le immagini e le accuse sono al centro del dibattito pubblico.

? Punti chiave Come influisce la foto del 2013 sulla campagna elettorale reggina?. Chi ha ragione sulla gestione dei fondi per le infrastrutture?. Perché la pressione fiscale a Reggio Calabria è così alta?. Cosa comporta il rifiuto del Ponte sullo Stretto per il territorio?.? In Breve Minasi accusa Falcomatà di usare foto del 2013 per colpire Salvini.. Scontro su gestione fondi e pressione fiscale a Reggio Calabria.. Minasi contesta la gestione dei tributi locali durante i 12 anni di Falcomatà.. Difesa degli investimenti per Alta Velocità e Statale 106 contro i presunti tagli.. La senatrice della Lega Tilde Minasi ha attaccato duramente Giuseppe Falcomatà questa mattina, 12 maggio 2026, accusando l’ex sindaco di utilizzare vecchie immagini del 2013 per colpire il Ministro Matteo Salvini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Minasi su Falcomatà: ‘Usa foto del 2013 per colpire Salvini

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