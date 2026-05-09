Guardano foto dei cadaveri e si sottopongono al prelievo del Dna | riconosciute in Etiopia vittime del naufragio 2013 di Lampedusa

In Etiopia sono state riconosciute alcune delle vittime del naufragio avvenuto nel 2013 davanti alle coste di Lampedusa. Le persone coinvolte hanno esaminato fotografie dei cadaveri e si sono sottoposte al prelievo di campioni di DNA, consentendo di identificare alcuni dei deceduti. Tra le immagini, alcuni hanno riconosciuto parenti scomparsi, mentre altri non avevano dubbi sull’identità dei propri cari.

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