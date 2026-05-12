Un uomo è stato condannato dopo aver seminato il panico su un autobus di Sovicille, minacciando i passeggeri con una pistola giocattolo. In precedenza, aveva importunato una donna a bordo del mezzo pubblico. La sua condotta ha portato all'intervento delle forze dell'ordine e alla successiva decisione giudiziaria. L’episodio ha attirato l’attenzione sulle problematiche di sicurezza sui mezzi pubblici nella zona.

di Laura Valdesi Aveva seminato il panico dentro un autobus della linea di Sovicille, arrivando al punto di tirare fuori una pistola. Solo dopo si era capito che si trattava di un esemplare giocattolo. La paura per i passeggeri, come pure per l’autista, era stata ai massimi livelli. Non si sa mai cosa può accadere. Così erano arrivati i carabinieri, avvertiti del pericolo, debitamente equipaggiati per fronteggiare un’eventuale situazione delicata, come era sembrata all’inizio. L’uomo, uno straniero di 75 anni, era stato denunciato, finendo sotto processo. Ieri la sentenza, pronunciata dal giudice Francesco Picardi. Il pm Maria Sebaste aveva chiesto la condanna a 2 mesi per le minacce, la pena è stata di 3.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Minaccia passeggeri sul bus. Pistola giocattolo: condannato. Aveva importunato una donna

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