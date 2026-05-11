Inseguimento da film in pieno centro | addosso aveva una pistola giocattolo e coltelli
Un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dai carabinieri nel centro della città dopo un inseguimento che sembrava uscito da un film. Durante l’arresto, l’uomo aveva addosso una pistola giocattolo e alcuni coltelli, e si era opposto ai militari resistendo al fermo. L’intera operazione si è conclusa con l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.
Un 22enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Marano di Napoli insieme ai militari della locale stazione per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Il giovane non si sarebbe fermato a un posto di controllo in via Veneto, tentando.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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