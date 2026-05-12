Minacce via social e arsenale scoperto | arrestato 26enne nel Biellese

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 26 anni è stato arrestato nel Biellese dopo aver minacciato qualcuno attraverso messaggi sui social e aver nascosto un arsenale nella propria abitazione. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati diversi oggetti sospetti, tra cui armi e munizioni. Non è ancora chiaro come il lavoratore abbia ricevuto il video minaccioso, né cosa si nasconda dietro la presenza di armi nella sua casa.

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? Punti chiave Cosa nascondeva l'arsenale trovato nella casa del ventiseienne?. Come ha fatto il lavoratore a ricevere quel video minaccioso?. Perché una disputa economica è degenerata in un sequestro bellico?. Quali altre armi sono state trovate nell'auto dell'indagato?.? In Breve Arsenale trovato: pistola 7.65, fucile calibro 12 e oltre 750 proiettili sequestrati.. Perquisizione auto: rinvenuti coltellino da 15 centimetri, bastone telescopico e 0,4 grammi cocaina.. Controversia economica tra il 26enne e un lavoratore egiziano residente a Monza.. Indagato agli arresti domiciliari a Portula per detenzione illegale di armi e munizioni.. Un ventiseienne residente in Piemonte è stato arrestato dai Carabinieri venerdì scorso a Portula, nel Biellese, dopo aver inviato un video con armi per intimidire un lavoratore di 27 anni a Monza.🔗 Leggi su Ameve.eu

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