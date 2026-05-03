Roma scoperto arsenale | arrestato 55enne con pistole e granate

A Roma, le forze dell’ordine hanno sequestrato un arsenale nascosto in un'abitazione e arrestato un uomo di 55 anni. Tra le armi trovate ci sono pistole e granate, tutte con matricole abrase. Le indagini hanno portato a identificare le armi e a chiarire che il destinatario finale delle granate e delle pistole non è ancora stato individuato.

? Cosa scoprirai Come sono state identificate le armi con la matricola abrasa?. Chi era il destinatario finale delle granate e delle pistole?. Perché quel magazzino fungeva da deposito strategico per la criminalità?. Quali reati passati potrebbero essere collegati a quelle armi sequestrate?.? In Breve Sequestrate revolver Smith & Wesson, Beretta 1934, Tokarev M57 e 61 cartucce varie.. Trovate 3 granate stordenti flash bang all'interno del magazzino di Roma.. Carabinieri della compagnia Piazza Dante indagano sul ruolo logistico del deposito nel quartiere.. Esperti balistici verificano collegamenti tra armi sequestrate e precedenti reati nella Capitale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, scoperto arsenale: arrestato 55enne con pistole e granate Notizie correlate Leggi anche: Roma, scoperto in un magazzino granate e pistole clandestine Pistole, granate e pure il tritolo. L’arsenale dietro ai Giardini. Ottantacinquenne ai domiciliariOttantacinquenne ai domiciliari: l’arsenale di Bologna e l’ombra della Uno Bianca Un ottantacinquenne, Corrado Pizzoli, ex dipendente di un’armeria,... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Caserta, arsenale di armi in casa ma non denunciato: arrestato e poi rimesso in libertà Antonio Luserta; Arrestato in Flagranza: Scoperto Arsenale di Armi Seppellito in un Casolare di San Gregorio d’Ippona; Blitz a casa di un imprenditore sequestrato arsenale non denunciato. Roma, scoperto in un magazzino granate e pistole clandestineNel borsone portava tre pistole e granate stordenti. L'uomo è stato fermato dai Carabinieri mentre usciva da un magazzino ... romatoday.it Tragedia all’alba sul Grande raccordo anulare di Roma, all’altezza dell’uscita Tuscolana. Un uomo di 35 anni è morto dopo essere stato investito mentre si era fermato per prestare soccorso a un’auto coinvolta in un incidente. Secondo una prima ricostruzio - facebook.com facebook Global Sumud Flotilla, rientrato a Roma Tony La Piccirella. L'attivista: "Noi continuiamo, ci stiamo riorganizzando. È stato un rapimento praticamente in acque europee". Ong: "Il fermo degli attivisti Flotilla in Israele prolungato di due giorni" x.com