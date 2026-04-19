La dodicesima stagione del programma dedicato al recupero di ristoranti in difficoltà inizia questa domenica 19 aprile 2026. La puntata si svolge a Torre del Greco, dove uno chef noto si impegna a rilanciare un locale in crisi. La trasmissione va in onda su una rete televisiva nazionale e può essere seguita anche su piattaforme streaming come NOW e Go.

La dodicesima edizione del programma televisivo dedicato al salvataggio di attività di ristorazione, trasmesso su Uno e disponibile tramite le piattaforme streaming NOW e Go, debutta questa domenica 19 aprile 2026 con un caso studio situato a Torre del Greco. Antonino Cannavacciuolo si recherà nel ristorante I Carnaloni per affrontare le criticità gestionali e culinarie di un locale aperto da meno di due anni dai soci Ciro e Lanfranco, i quali stanno affrontando una profonda crisi d’identità professionale e personale. L’incontro tra esperienze diverse e il declino del progetto I Carnaloni. Le radici dell’attività gastronomica in provincia di Napoli affondano nell’amicizia storica tra i due titolari, le cui traiettorie di vita hanno seguito percorsi profondamente divergenti prima della decisione comune di investire nella propria terra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cannavacciuolo a Torre del Greco: sfida per salvare un ristorante in crisi

Notizie correlate

Pasqua 2026 al Cannavacciuolo Countryside: quanto costa il menù stellato del ristorante a Vico EquenseVolete trascorrere Pasqua 2026 in un ristorante stellato? Cannavacciuolo Countryside a Vico Equense fa al caso vostro: ecco quanto costa un menù...

Referendum costituzionale: incontro a Torre del Greco per illustrare le motivazioni del No.Referendum costituzionale: incontro a Torre del Greco per illustrare le motivazioni del No.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Cucine da Incubo, Antonino Cannavacciulo a Torre del Greco il 19 aprile; Torna Cucine da incubo con Antonino Cannavacciuolo. Le anticipazioni; Cucine da incubo, al via la nuova stagione con Antonino Cannavacciuolo: le anticipazioni; Cucine da incubo, ripartono le missioni di Antonino Cannavacciuolo.

Cucine da Incubo, Cannavacciuolo riparte da Torre del Greco con la novità di Paolo StellaEcco il primo ristorante della nuova stagione di Cucine da Incubo Antonino Cannavacciuolo riparte da Torre del Greco ... dituttounpop.it

Per il primo appuntamento di stasera, lo chef si recherà a Torre del Greco, in provincia di NapoliAl via stasera, domenica 19 aprile, in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW, la nuova stagione di Cucine da incubo con Antonino Cannavacciuolo. gazzetta.it

Casa KBirr ..torre del Greco facebook