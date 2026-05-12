Mimit | confronto Urso-de Martino Anie su rinnovabili transizione 5.0 e dossier industriali Ue
Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha incontrato un rappresentante di Anie per discutere di energie rinnovabili, transizione 5.0 e dossier industriali europei. La riunione si è svolta presso il Ministero delle Imprese, con l'obiettivo di approfondire questioni legate alla politica industriale e alle strategie per lo sviluppo sostenibile. Sono stati affrontati temi relativi ai progetti di innovazione e alle normative europee in materia di energia e industria.
Lorenzo Mariani ad e dg di Leonardo. Gian Piero Cutillo condirettore generale Americana 250! AmCham Italy celebra a Roma i 250 anni dalla Dichiarazione di Indipendenza Gli abiti vuoti di Claudia Piscitelli al Museo della Moda di Napoli: fino a settembre la mostra a sostegno dell’Ong Cria Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, ha ricevuto al Mimit Vincenzo de Martino e Marco Vecchio, rispettivamente presidente e direttore tecnico, oltre che vice direttore generale, di Federazione Anie, che all’interno del Sistema Confindustria rappresenta le imprese elettroniche ed elettrotecniche operanti in Italia.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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Si parla di: incontro Urso-de Martino (Federazione Anie). Focus su tecnologie rinnovabili, Transizione 5.0 e dossier industriali Ue; Nucleare, Urso (Mimit): valutiamo realizzazione mini reattori, Italia pronta alla sfida. Opportunità per indipendenza energetica. VIDEOINTERVISTA.
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Studio 100. . Potrebbe parlare italiano la nuova proprietà di ex Ilva. Tutto tace al Mimit ma tra l’offerta del fondo americano Flacks e quella del gruppo indiano Jindal, starebbe spuntano il gruppo Arvedi con un supporto internazionale. Il servizio di Marina Luz facebook
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