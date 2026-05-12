Mimit | confronto Urso-de Martino Anie su rinnovabili transizione 5.0 e dossier industriali Ue

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha incontrato un rappresentante di Anie per discutere di energie rinnovabili, transizione 5.0 e dossier industriali europei. La riunione si è svolta presso il Ministero delle Imprese, con l'obiettivo di approfondire questioni legate alla politica industriale e alle strategie per lo sviluppo sostenibile. Sono stati affrontati temi relativi ai progetti di innovazione e alle normative europee in materia di energia e industria.

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