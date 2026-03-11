Anie Confindustria de Martino | Accelerare gli investimenti per la sicurezza energetica

Vincenzo de Martino, presidente di Anie Confindustria, ha affermato che le tensioni geopolitiche e le recenti pressioni sui prezzi dell’energia stanno portando alla ribalta il tema della sicurezza energetica e della competitività del sistema produttivo europeo. La sua dichiarazione evidenzia come questi fattori abbiano influito sull’attenzione verso gli investimenti necessari per tutelare l’approvvigionamento energetico.

"Per un Paese manifatturiero come l'Italia questo significa che è il momento di accelerare gli investimenti necessari a rafforzare il sistema energetico. Ridurre progressivamente la dipendenza dalle fonti fossili importate è una condizione essenziale per rafforzare l'autonomia energetica del Paese e stabilizzare i costi dell'energia nel medio-lungo periodo. Le crisi degli ultimi anni dimostrano quanto sia urgente procedere con decisione nello sviluppo delle fonti rinnovabili, nel potenziamento delle infrastrutture elettriche, nei sistemi di accumulo e nella digitalizzazione delle reti.