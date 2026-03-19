ANIE Confindustria in missione in Paraguay | nuove opportunità industriali e tecnologiche nel quadro UE–Mercosur

ANIE Confindustria partecipa a una missione istituzionale in Paraguay, guidata dal Sottosegretario Tripodi, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione nel settore industriale, energetico e delle infrastrutture. Durante l’iniziativa, vengono esplorate nuove opportunità di cooperazione tra le imprese italiane e quelle paraguayane nel quadro degli accordi tra UE e Mercosur. La visita si concentra su incontri istituzionali e incontri con aziende locali.

ANIE Confindustria partecipa alla missione istituzionale in Paraguay guidata dal Sottosegretario Tripodi per rafforzare cooperazione industriale, energia e infrastrutture. MILANO – ANIE Confindustria ha preso parte alla missione istituzionale in Paraguay guidata dal Sottosegretario agli Affari Esteri Maria Tripodi, un’iniziativa di diplomazia economica promossa dal Ministero degli Affari Esteri per consolidare il partenariato industriale e tecnologico tra Italia e Paraguay. Al centro dei lavori, i temi strategici dell’energia, delle infrastrutture e delle nuove opportunità legate al processo di integrazione UE–Mercosur, rilanciato dal recente accordo siglato il 17 gennaio ad Asunción. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - ANIE Confindustria in missione in Paraguay: nuove opportunità industriali e tecnologiche nel quadro UE–Mercosur Articoli correlati Anie Confindustria, missione in Sud America. Ludovica Zigon: Paraguay e Mercosur sempre più strategiciRafforzare la presenza industriale italiana in America Latina, con un focus su tecnologie, energia e infrastrutture. Ue-Mercosur, firmato accordo in Paraguay. Ora l’approvazione del Parlamento europeo(Adnkronos) – I rappresentanti dell’Unione Europea e dei Paesi del Mercosur – Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay – hanno firmato ad Asunción, in... Tutti gli aggiornamenti su ANIE Confindustria in missione in... Temi più discussi: ANIE Confindustria in missione in Paraguay per rafforzare il partenariato con il Mercosur nell’industria delle tecnologie; ANIE Confindustria in missione in Paraguay per rafforzare il partenariato con il Mercosur nell’industria delle tecnologie; Ue-Mercosur, l’Italia accelera in Paraguay: missione Anie Confindustria per rafforzare l’asse economico; Anie Confindustria, missione in Sud America. Ludovica Zigon: Paraguay e Mercosur sempre più strategici. ANIE Confindustria in missione in Paraguay per rafforzare il partenariato con il MercosurANIE Confindustria ha preso parte alla missione istituzionale in Paraguay guidata dal Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Maria Tripodi, dedicata al rafforza ... mediterranews.org ANIE Confindustria dialoga con il Paraguay e guarda verso il MercosurANIE Confindustria in missione istituzionale in Paraguay per consolidare investimenti nelle tecnologie elettrotecniche ed elettroniche ... btboresette.com IL GOV DEL VENETO STEFANI A CONFINDUSTRIA : “ PRONTI FONDI PER LE IMPRESE “. - facebook.com facebook Insieme al Presidente di @Confindustria, @Orsini_Emanuele, abbiamo rilanciato l’impegno del Parlamento europeo per regole più semplici e meno burocrazia a carico di imprese e famiglie. Domani al #EUCO ci attendiamo una direzione chiara sul futuro dell x.com