Milano torna il Festival MiM | l’educazione per fiorire insieme

A Milano torna il Festival MiM, dedicato all’educazione e alla crescita personale. L’evento si svolge alle Colonne di San Lorenzo, dove si terranno incontri e dibattiti con vari ospiti. Tra le iniziative ci sono installazioni vegetali che rappresentano il concetto di sviluppo personale. Durante il festival, si discuterà di come l’ambiente e le esperienze possano influenzare il percorso di crescita individuale.

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? Domande chiave Chi sono gli ospiti che animeranno il dibattito alle Colonne di San Lorenzo?. Come possono le installazioni vegetali spiegare il concetto di crescita personale?. Quali attività pratiche attendono i bambini nel Giardino Ragazzi?. Perché un'iniziativa indipendente può cambiare la percezione della frenesia milanese?.? In Breve Ospiti come Alessandro D’Avenia, Demetrio Albertini, don Claudio Burgio e Nadia Righi partecipano all'evento.. Oltre 20 associazioni locali presentano le proprie esperienze sociali alle Colonne di San Lorenzo.. Spazio Giardino Ragazzi presso l'oratorio di San Lorenzo offre laboratori di scherma e ricamo.. Apertura musicale venerdì sera con il concerto degli Scantinato Soul Machine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, torna il Festival MiM: l’educazione per fiorire insieme ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fiorire a Milano, alle Colonne San Lorenzo torna il festival MiMDopo il successo della prima edizione, torna a Milano il Festival MiM - Milano IncontraMi, in programma da venerdì 15 a domenica 17 maggio 2026 nella... Milano torna a fiorire con Orticola e FuoriOrticola: quando, dove e il programmaMilano, 7 maggio 2026 – Milano torna a fiorire con Orticola, la storica mostra-mercato dedicata a piante e fiori che, giunta alla sua 29esima... Argomenti più discussi: Festival MiM – Milano IncontraMi: Fiorire a Milano dal 15 al 17 maggio 2026; Fiorire a Milano: il Festival MiM torna alle Colonne di San Lorenzo; Alle Colonne di San Lorenzo si racconta come Fiorire a Milano; Festival MiM alle Colonne di San Lorenzo. Torna il Festival MiM per raccontare come Fiorire a Milano grazie all’educazioneTre giorni di incontri, mostre e storie per raccontare l’educazione come esperienza di crescita dell’umano e riscoprire il volto più autentico della città. Tra gli ospiti principali Alessandro D’Aveni ... tempi.it