Milano si prepara ad accogliere l’edizione 2026 di Orticola, la tradizionale mostra-mercato dedicata a piante e fiori. La manifestazione si svolge nei Giardini Pubblici Indro Montanelli dal 7 al 10 maggio, giunta alla sua 29esima edizione. Oltre alla mostra principale, torna anche FuoriOrticola, un evento che si svolge in diverse location della città. La kermesse coinvolge espositori e visitatori provenienti da varie parti.

Milano, 7 maggio 2026 – Milano torna a fiorire con Orticola, la storica mostra-mercato dedicata a piante e fiori che, giunta alla sua 29esima edizione, animerà i Giardini Pubblici Indro Montanelli da oggi al 10 maggio. Un appuntamento ormai imprescindibile per appassionati di botanica, giardinaggio e bellezza naturale, capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori tra curiosi, esperti e famiglie. Nata con l'obiettivo di diffondere la cultura del verde e promuovere la biodiversità, Orticola si distingue per la qualità e la ricercatezza dei suoi espositori: vivaisti selezionati da tutta Italia e dall'estero porteranno a Milano varietà rare, collezioni botaniche, piante insolite e soluzioni creative per terrazzi e giardini urbani.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano torna a fiorire con Orticola e FuoriOrticola: quando, dove e il programma

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