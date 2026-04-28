Fiorire a Milano alle Colonne San Lorenzo torna il festival MiM

A Milano, nelle Colonne di San Lorenzo, si terrà dal 15 al 17 maggio 2026 la seconda edizione del Festival MiM - Milano IncontraMi. L’evento, che segue il successo della prima edizione, si svolgerà nella suggestiva cornice della storica area milanese. La manifestazione è stata annunciata e si svolgerà nel fine settimana, coinvolgendo diverse iniziative e attività nel centro della città.

Dopo il successo della prima edizione, torna a Milano il Festival MiM - Milano IncontraMi, in programma da venerdì 15 a domenica 17 maggio 2026 nella suggestiva cornice delle Colonne di San Lorenzo. Tre giorni di incontri, testimonianze, musica, mostre e attività per tutte le età racconteranno.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: A Borgo San Lorenzo e Vicchio torna il Giotto Jazz Festival A Borgo San Lorenzo torna FiorinfieraTredicesima edizione per Fiorinfiera, la Mostra Mercato di Piante e Fiori, che torna nel luogo da cui questo fortunato format è nato, ovvero a Borgo...