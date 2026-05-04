Pesaro stop al fumo in spiaggia | sanzioni fino a 500 euro

A Pesaro entra in vigore una nuova ordinanza che vieta di fumare in spiaggia, con sanzioni che possono arrivare fino a 500 euro. Le aree dedicate ai fumatori verranno delimitate e gestite da personale incaricato. Le spiagge si stanno adattando alle nuove regole, creando spazi specifici per chi desidera fumare e regolamentando i comportamenti lungo la battigia. La misura interessa tutte le zone di balneazione pubblica della città.

? Cosa scoprirai Come cambieranno gli spazi dei lidi per i fumatori?. Chi dovrà gestire le nuove aree delimitate per le sigarette?. Dove si potranno consumare le sigarette senza rischiare la multa?. Quali sono le nuove attività tecnologiche che arrivano a Baia Flaminia?.? In Breve Sanzioni per i trasgressori tra 25 e 500 euro secondo l'ordinanza del sindaco Biancani.. Gestori come Alessandro Corsini e Simone Mariotti riorganizzano spazi e servizi per i clienti.. Novità turistiche includono noleggio tavole E-Wave a 120 euro e maxi-sdraio a Baia Flaminia.. Eventi estivi includono il Festival della Vongola dal 4 al 6 giugno a Pesaro.. Il Comune di Pesaro ha introdotto il divieto di fumare sulle spiagge e sulla battigia a partire dal primo aprile, stabilendo sanzioni che vanno dai 25 ai 500 euro per i trasgressori.🔗 Leggi su Ameve.eu

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