Il Parlamento ha approvato un nuovo decreto sulla sicurezza che prevede sanzioni fino a tre anni di reclusione per chi possiede coltelli nelle scuole e per chi è coinvolto nello spaccio abituale di armi bianche. Le norme mirano a limitare l’uso e il possesso di strumenti potenzialmente pericolosi tra gli studenti e in ambito scolastico. La legge entrerà in vigore nei prossimi giorni.

? Cosa sapere Parlamento approva decreto sicurezza con sanzioni fino a tre anni per armi bianche.. Nuove norme colpiscono il possesso di coltelli nelle scuole e lo spaccio abituale.. La deputata Cavandoli ha accolto con favore l’approvazione definitiva del nuovo decreto sicurezza, definendo il provvedimento una vittoria per la Lega e per tutti coloro che pongono la tutela dei cittadini come priorità assoluta nelle agende politiche. Il dibattito parlamentare si è concluso portando in discussione norme pensate per rispondere a criticità che toccano da vicino la quotidianità di Parma e della sua provincia. La parlamentare eletta nel territorio parmense ha voluto sottolineare come le nuove regole nascano dalla necessità di affrontare fenomeni che incidono direttamente sulla vivibilità urbana e sulla tranquillità delle famiglie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza: stop ai coltelli nelle scuole, sanzioni fino a 3 anni

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