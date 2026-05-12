Milano spray in scuola | 10 studenti malati e intervento NBCR

A Milano, dieci studenti sono risultati malati dopo un episodio avvenuto in una scuola, che ha richiesto l'intervento di un team specializzato NBCR. La polizia sta indagando su come sia stata dispersa la sostanza irritante all’interno dell’edificio e su chi possa essere responsabile dell’attacco rivolto agli studenti dell’istituto Unione Artigiani. Le autorità stanno esaminando le prove raccolte sul luogo e ascoltando i testimoni.

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? Domande chiave Come è stata dispersa la sostanza irritante all'interno dell'edificio?. Chi ha causato l'attacco agli studenti della scuola Unione Artigiani?. Quali sono le condizioni di salute dei quattro ragazzi soccorsi?. Come verranno bonificati gli ambienti contaminati dal nucleo NBCR?.? In Breve Via Antonini, scuola Unione Artigiani colpita da spray al peperoncino.. Dieci studenti coinvolti, quattro assistiti dal 118 per sintomi fisici.. Nucleo NBCR Vigili del Fuoco operativo per bonifica ambienti contaminati.. Indagini in corso per ricostruire dinamica dispersione sostanza irritante.. Almeno 10 studenti sono stati coinvolti da una sostanza irritante in via Antonini a Milano, dove poco prima dell’inizio delle lezioni si è verificato un episodio di malessere all’interno della scuola professionale Unione Artigiani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, spray in scuola: 10 studenti malati e intervento NBCR ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Milano, spray al peperoncino in una scuola: studenti intossicati Spray urticante in una scuola di Milano: quattro studenti finiscono al Pronto SoccorsoQuattro studenti di un istituto professionale di Milano sono rimasti intossicati da spray urticante spruzzato all’interno della scuola. Argomenti più discussi: Setificio di Como, spray al peperoncino a scuola: studenti intossicati e soccorsi in azione; Ragazzina spruzza spray a scuola, paura a Faedis; Firenze, spray contro l'autista e due passeggere, donna semina il panico sulla linea 23; Spray al peperoncino spruzzato in bagno a scuola arrivano le ambulanze. Al momento non si esclude che l'episodio possa essere stato provocato dalla dispersione di spray al peperoncino. #Milano x.com Spray al peperoncino spruzzato in una scuola a Milano: soccorse quattro personeUna sostanza urticante è stata spruzzata nei locali della scuola professionale di via Antonini a Milano. Presumibilmente potrebbe essere spray al peperoncino. Quattro persone sono state soccorse. Legg ... fanpage.it