A Arezzo, i bambini del Calcit tornano a partecipare al mercatino, portando in piazza giochi e libri usati. Sono centinaia i giovani espositori che, con questa iniziativa, contribuiscono a raccogliere fondi per il servizio Scudo. Le soffitte delle famiglie si svuotano di oggetti vecchi, trovando una nuova destinazione e aiutando chi ha bisogno. L’evento si svolge con l’obiettivo di sostenere le attività dell’associazione.

I piccoli espositori del Mercatino del Calcit: centinaia di bambini pronti a dare nuova vita a giochi e libri per sostenere il servizio Scudo. Oh via, ogni tanto una notizia bona davvero: domenica 10 maggio, in zona Eden, torna il Mercatino dei ragazzi del Calcit, edizione numero 72. E qui, più che polemiche e chiacchiere, si parla di roba seria: bimbi, banchini e tanta voglia di aiutà. Ci saranno oltre 100 espositori, 250 banchi e qualcosa come un esercito di ragazzini pronti a vendere di tutto: giocattoli, libri, cianfrusaglie che magari stavano a piglià polvere in camera e che invece qui tornano a vive una seconda vita. Altro che economia circolare, qui si chiama “levà roba di mezzo e fa anche del bene”.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, tornano i bimbi del Calcit: si svuota le soffitte e si riempie il cuore (e si fa pure del bene davvero)

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