A Milano, un laboratorio in zona Barona è stato scoperto dalla polizia, che ha arrestato un uomo di 56 anni coinvolto nel traffico di droga. Gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti e attrezzature per la produzione di cocaina liquida. Durante le operazioni, sono state sequestrate diverse dosi, mentre il sospettato è stato portato in questura. Il laboratorio era nascosto in un appartamento, disturbato da un ronzio continuo che preoccupava i condomini della zona.

? Cosa scoprirai Cosa nascondeva quel ronzio costante che disturbava i condomini?. Come faceva la cocaina liquida a sfuggire ai controlli doganali?. Perché il laboratorio utilizzava un termoventilatore per trasformare la sostanza?. Quali legami rivelano gli orologi di lusso trovati nell'appartamento?.? In Breve L'indagine è scattata mercoledì 29 aprile dopo le lamentele dei condomini di via Teramo.. Il laboratorio utilizzava acetone e un termoventilatore per trasformare la cocaina liquida.. In casa sono stati sequestrati due orologi di lusso e telefoni cellulari.. Le unità cinofile hanno trovato due taniche da 20 litri nel box dell'abitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, scoperto laboratorio in Barona: arrestato 56enne per droga

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