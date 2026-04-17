A Catania, un uomo di 39 anni è stato arrestato con l’accusa di aver prodotto marijuana adulterata e fabbricato documenti falsi. Durante l’operazione sono stati sequestrati circa 27 chili di sostanza stupefacente. I carabinieri hanno anche trovato materiali e attrezzature utilizzate per la produzione e la falsificazione. L’arrestato è stato trasferito in caserma in attesa di essere interrogato.

Un arresto a Catania, dove un uomo di 39 anni è stato fermato per la produzione di marijuana adulterata con cannabinoidi sintetici e per la fabbricazione di documenti falsi. L’indagine è scaturita da un controllo degli agenti che hanno notato movimenti sospetti nei pressi di uno stabile cittadino. Le indagini e la scoperta del laboratorio Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli investigatori hanno osservato il sospettato mentre usciva da un edificio e riponeva un grosso pacco all’interno di un’automobile parcheggiata. Il comportamento dell’uomo ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di verificare il contenuto della scatola.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Catania, scoperto laboratorio di droga sintetica e fabbrica di documenti falsi: arrestato 39enne

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