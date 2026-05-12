A Milano, il sindaco ha annunciato l’intenzione di ospitare una conferenza internazionale dei sindaci dedicata alla pace. La proposta arriva in un momento in cui la città affronta diverse criticità, tra cui l’inquinamento e la presenza della criminalità organizzata. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, mentre i problemi quotidiani dei cittadini restano al centro dell’attenzione locale. La conferenza dovrebbe riunire rappresentanti di varie città per discutere di iniziative a livello globale.

Con tutti i problemi che ha Milano, dall’inquinamento alla criminalità organizzata, la sinistra pensa a ospitare una Conferenza internazionale dei sindaci per la Pace. Ad appoggiare la richiesta, ovviamente, è stato il primo cittadino Giuseppe Sala, come se la non belligeranza tra i popoli dipendesse da chi ha il compito di amministrare una città. Come al solito, il sindaco del capoluogo lombardo preferisce appoggiare la discussione sui macrotemi internazionali, senza preoccuparsi di ciò che accade a poca distanza da lui. Basti pensare agli scontri provocati dai pro-Pal il 22 settembre 2025 a Milano: quel giorno i manifestanti violenti hanno preso d’assalto persino la stazione centrale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Milano, Sala vuole ospitare la conferenza dei sindaci “per la pace”. Ma dimentica i veri problemi sulla sicurezza

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