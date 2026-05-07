Milano chiama le metropoli del mondo e vuole organizzare la conferenza dei sindaci per la pace

Milano sta preparando una conferenza internazionale dedicata ai sindaci di diverse città del mondo, con l’obiettivo di promuovere iniziative di pace. L’evento si propone di riunire rappresentanti locali per discutere di soluzioni e progetti condivisi in un momento caratterizzato da numerosi conflitti armati a livello globale. L’organizzazione dell’incontro mira a favorire il dialogo tra amministratori pubblici in un’ottica di collaborazione e iniziative di pace.

Una conferenza internazionale dei sindaci per la pace, da organizzare a Milano, per riprendere il filo della diplomazia dal basso in un momento storico in cui i conflitti armati, nel mondo, sono numerosissimi. È la proposta contenuta in un ordine del giorno della maggioranza di centrosinistra.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate La carica dei 200 al Brennero. Caro-gasolio e cibo taroccato: "Il mondo dei campi vuole pace"Nello zaino anche la sciarpa di lana perché lunedì, soprattutto la mattina, al Brennero sono previsti cinque gradi, le lancette del calendario che un... Il prefetto alla conferenza zonale dei sindaci del ValdarnoArezzo, 18 febbraio 2026 – Il prefetto alla conferenza zonale dei sindaci del Valdarno: sicurezza del territorio e prevenzione al centro del... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Guida ai centri estivi: in una cascina del Novecento nel cuore di Milano, l'estate dei bambini profuma di segatura e orto; 25 aprile 2026, FIAP accusa: Insulti nazisti e aggressioni nelle piazze, così si tradisce la Liberazione. Milano chiama le metropoli del mondo e vuole organizzare la conferenza dei sindaci per la paceLa maggioranza in consiglio comunale ha presentato un documento per organizzare un summit internazionale in città. L'obiettivo: trasformare Milano in un ponte per la riconciliazione fra i popoli con ... milanotoday.it