Milano locale condominiale trasformato in deposito di eroina | arrestato albanese
Una scoperta sorprendente ha portato all’arresto di un uomo albanese in un condominio di Milano. Gli agenti hanno trovato circa quattro chili di eroina e cinque di sostanze da taglio nascoste in un bagno condominiale in disuso, situato in un edificio della zona Nosedo. La polizia ha sequestrato la droga, che era stata nascosta all’interno di un locale abbandonato, e ha proceduto all’arresto dell’uomo coinvolto.
Quattro chili di eroina e cinque di sostanze da taglio. È quanto hanno sequestrato la polizia in un bagno condominiale (in disuso) di un palazzo di via San Dionigi a Milano (zona Nosedo). Durante il blitz, scattato nella giornata di giovedì 8 maggio, è stato arrestato un uomo di 52 anni, cittadino albanese, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è iniziato quando il 52enne, persona già nota alle forze dell’ordine, ha attirato l’attenzione degli agenti della squadra investigativa del commissariato di Mecenate. L’uomo, infatti, è stato notato più volte mentre si spostava in bicicletta con atteggiamento sospetto per le strade del quartiere.🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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Stoccava chili di eroina in un bagno condominiale in via San Dionigi: 52enne arrestatoMilano, 12 maggio 2026 – Un bagno condominiale in disuso usato come magazzino stoccare lo stupefacente.
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