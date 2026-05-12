Milano locale condominiale trasformato in deposito di eroina | arrestato albanese

Una scoperta sorprendente ha portato all’arresto di un uomo albanese in un condominio di Milano. Gli agenti hanno trovato circa quattro chili di eroina e cinque di sostanze da taglio nascoste in un bagno condominiale in disuso, situato in un edificio della zona Nosedo. La polizia ha sequestrato la droga, che era stata nascosta all’interno di un locale abbandonato, e ha proceduto all’arresto dell’uomo coinvolto.

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