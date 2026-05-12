A Milano, un ristorante presenta un nuovo menu incentrato sulle erbe botaniche, che giocano un ruolo principale nei piatti proposti. Tra le curiosità emerge come alcune foglie possano costituire la base di preparazioni culinarie. Il menu combina ingredienti esotici con erbe mediterranee, creando un mix di sapori e aromi. La proposta gastronomica mira a valorizzare le proprietà di queste piante attraverso combinazioni innovative.

? Domande chiave Come può una semplice foglia diventare la struttura di un piatto?. Quali ingredienti esotici si fondono con le erbe mediterranee nel menu?. Perché lo chef ha deciso di invertire la gerarchia degli ingredienti?. Quanto costa provare il percorso botanico completo da BU:R?.? In Breve La maître Carlotta Perilli collabora con lo chef Boer al ristorante BU:R in via Mercalli 22.. Menu completo a 140 euro, versione Mini Aromatiche a 110 e Incursioni Aromatiche a 160 euro.. Il ristorante è aperto dal martedì al venerdì e il sabato sera.. Il percorso utilizza lamiaceae come lavanda inglese, dittamo greco, origano cubano, shiso e menta..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, il nuovo menu di Boer: le erbe botaniche sono le protagoniste

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