Durante la primavera, il glicine si distingue per i suoi fiori di colore glicine, che sbocciano tra aprile e maggio. Questa pianta, molto apprezzata in questo periodo, rappresenta uno dei simboli stagionali più riconoscibili. Le sue caratteristiche estetiche e la presenza abbondante di fiori contribuiscono a farla diventare una protagonista dei paesaggi primaverili, attirando l’attenzione di chi passeggia tra i giardini e le aree verdi.

Uno dei fiori più affascinanti di questo periodo, il glicine è simbolo di primavera. Pianta che fiorisce tra aprile e maggio, ha molteplici significati. In Europa richiama la bellezza effimera, a causa della sua breve durata; in Giappone è simbolo di longevità, nobiltà e devozione. E il mondo del beauty non può non essere affascinato da questa meravigliosa pianta, rendendo tutti pazzi per le unghie glicine. Unghie glicine, il colore della primavera. Questa particolare nail art è delicata ma al tempo stesso colorata. Come il risveglio della primavera, ci riempie la mano di colore. E il bello di queste tonalità pastello è che sono ampiamente versatili: dai disegni (floreali, principalmente), agli effetti chrome o olografici, si tratta di una nuance che sta bene sia su unghie corte che su unghie lunghe.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le unghie glicine sono le vere protagoniste della primavera

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Argomenti più discussi: Il glicine, simbolo di primavera, veste le unghie della stagione; Nail Stains, quando le unghie si dipingono di colore.

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