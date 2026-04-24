Le unghie glicine sono le vere protagoniste della primavera

Da metropolitanmagazine.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la primavera, il glicine si distingue per i suoi fiori di colore glicine, che sbocciano tra aprile e maggio. Questa pianta, molto apprezzata in questo periodo, rappresenta uno dei simboli stagionali più riconoscibili. Le sue caratteristiche estetiche e la presenza abbondante di fiori contribuiscono a farla diventare una protagonista dei paesaggi primaverili, attirando l’attenzione di chi passeggia tra i giardini e le aree verdi.

Uno dei fiori più affascinanti di questo periodo, il glicine è simbolo di primavera. Pianta che fiorisce tra aprile e maggio, ha molteplici significati. In Europa richiama la bellezza effimera, a causa della sua breve durata; in Giappone è simbolo di longevità, nobiltà e devozione. E il mondo del beauty non può non essere affascinato da questa meravigliosa pianta, rendendo tutti pazzi per le unghie glicine. Unghie glicine, il colore della primavera. Questa particolare nail art è delicata ma al tempo stesso colorata. Come il risveglio della primavera, ci riempie la mano di colore. E il bello di queste tonalità pastello è che sono ampiamente versatili: dai disegni (floreali, principalmente), agli effetti chrome o olografici, si tratta di una nuance che sta bene sia su unghie corte che su unghie lunghe.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

le unghie glicine sono le vere protagoniste della primavera
© Metropolitanmagazine.it - Le unghie glicine sono le vere protagoniste della primavera

Notizie correlate

Glass mania: le unghie effetto vetro saranno le grandi protagoniste della primavera 2026Dopo la glass skin e i glass hair, potevamo farci mancare le glass nails? Le unghie effetto vetro hanno conquistato Pinterest (e non solo),...

Bridgerton 4: perché le vere protagoniste della stagione sono le donneSOPHIE BAEK Nonostante un’infanzia difficile, il lutto dei genitori e un’adolescenza passata al servizio della matrigna, Sophie non rinuncia al sogno.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Il glicine, simbolo di primavera, veste le unghie della stagione; Nail Stains, quando le unghie si dipingono di colore.

le unghie glicine sonoLe unghie glicine sono le vere protagoniste della primaveraUno dei fiori più affascinanti di questo periodo, il glicine è simbolo di primavera. msn.com

le unghie glicine sonoIl glicine, simbolo di primavera, veste le unghie della stagioneNon sorprende, allora, che proprio questa tonalità sospesa tra il lilla e il lavanda sia diventata uno dei riferimenti cromatici più raffinati della stagione. Nella primavera 2026, infatti, le unghie ... harpersbazaar.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.