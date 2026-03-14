Un virologo ha pubblicato un video sui social in cui denuncia di essere stato derubato a Milano, città che definisce peggiorata e in cui si sono verificati numerosi furti. Nel suo messaggio, si rivolge direttamente ai cittadini e alle autorità, commentando l’andamento della città. La sua testimonianza ha suscitato reazioni online, mentre lui non esclude possibili recriminazioni politiche o polemiche sociali.

Bassetti derubato a Milano, lo denuncia lo stesso virologo in un accorato sfogo sui social che non esclude recriminazioni politiche e polemiche sociali. Perché la Milano da bere di un tempo, ormai, se la sono bevuta maranza, baby gang e criminali d’importazione estera e non solo. ed è sotto gli occhi di tutti (non solo di chi, come il medico ligure, ne ha appena fatto le spese). Oggi, più che un salotto in cui consumare aperitivi alla moda e godersi le sfilate, la città del business dei colletti bianchi e della modernizzazione rampante, sembra essere diventata una preda a cielo aperto da scippare, umiliare e terrorizzare ad ogni angolo e piazza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bassetti derubato gela Sala sui social: grazie Milano, capitale europea dei furti. Città peggiorata. Complimenti a chi la gestisce (video)

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