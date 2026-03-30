A Roma si svolge la Tech Week 2026, il primo evento in Italia a riunire professionisti che sviluppano, gestiscono e utilizzano l’intelligenza artificiale in un’unica manifestazione. L’evento coinvolge aziende, esperti e istituzioni, offrendo un confronto tra diverse figure professionali del settore tecnologico. La manifestazione si svolge nel capoluogo italiano e rappresenta un’occasione per osservare le varie fasi di sviluppo e applicazione dell’AI.

AGI - Per la prima volta in Italia, un evento riunisce nello stesso format chi l'AI la costruisce, chi la governa e chi la mette in produzione. Fino al primo aprile 2026, Roma ospiterà la Codemotion AI & Tech Week Rome: cinque giorni organizzati da Codemotion e Maker Faire Rome (la fiera internazionale sull’innovazione e la tecnologia promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Roma). L'evento nasce con un obiettivo preciso: superare la narrazione dell'AI come fenomeno e affrontarla nella sua concretezza — sfide architetturali, responsabilità, governance, impatto reale su ruoli e modelli di business. Un ecosistema di innovazione: 4 eventi in 1. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Roma capitale dell’AI: al via la Tech Week 2026

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