Milano arresto sotto gli occhi dei figli | il racconto di Diala Kante
A Milano, una donna è stata arrestata davanti ai propri figli, suscitando attenzione e domande sulla sequenza di eventi che ha portato a questa situazione. Secondo quanto riferito, le forze dell'ordine sono intervenute in un momento in cui i bambini erano presenti, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità dell'arresto. La donna ha poi scelto di non firmare il verbale redatto sul luogo.
? Punti chiave Come sono realmente avvenute le dinamiche dell'arresto davanti ai bambini?. Perché Diala Kante ha deciso di rifiutare la firma del verbale?. Cosa è successo durante le dodici ore trascorse nella cella della questura?. Chi deve rispondere dell'uso della forza fisica documentato nel video?.? In Breve Diala Kante denuncia 12 ore di detenzione in questura senza ricevere cibo.. La content creator Selena Peroly ha registrato il video presso via Tadini.. L'uomo ha rifiutato di firmare il verbale dopo il fermo di sabato 9 maggio.. L'episodio coinvolge il ristorante Baobab di Milano per frequenti controlli della polizia.. Diala Kante è stato immobilizzato a terra e portato in questura sabato 9 maggio davanti al ristorante Baobab di via Tadini a Milano, dopo un confronto con gli agenti avvenuto mentre si trovava con i figli.🔗 Leggi su Ameve.eu
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