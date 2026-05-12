Abuso di potere davanti al ristorante di Milano il racconto di Diala Kante | Sbattuto a terra e portato via davanti ai miei bambini

Una donna ha raccontato di essere stata immobilizzata e portata in questura davanti ai suoi figli in un episodio avvenuto di fronte a un ristorante milanese. La donna ha descritto di essere stata sbattuta a terra e ammanettata senza ricevere spiegazioni chiare sui motivi di quell'azione. L’episodio ha attirato l’attenzione sulla gestione di alcuni interventi delle forze dell’ordine in quella zona.

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